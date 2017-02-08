Созданы уникальные микрообъекты, которые стимулируют научные разработки

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До сих пор никому не удалось полностью контролировать последовательность отдельных компонентов при производстве искусственных молекул на микроуровне. Однако недавно этот барьер преодолели швейцарские биоинженеры.

Ученые в ETH Zurich и IBM Research Zurich разработали новую методику, позволяющую изготовить множество сложно структурированных крошечных объектов, соединяющих вместе микросферы. Объекты имеют размер всего лишь в несколько микрометров и выпускаются в модульном виде, что делает возможным программировать их конструкцию таким образом, что каждый компонент проявляет различные физические свойства. Это также упрощает изготовление раствора из таких микрообъектов.

Для изготовления микрообъектов, исследователи использовали в качестве строительных блоков крошечные сферы, изготовленные из полимеров или кварца, каждая – диаметром около 1 микрона. Ученые способны контролировать частицы и «жонглировать» их структурой, за счет чего все они отличаются различными физическими свойствами. Структуры, которые образуются занимают интересную нишу в размерном масштабе: они гораздо больше, чем типичные химические или биохимических молекулы, но гораздо меньше, чем типичные объекты в макромире.

Инновация, как ожидается, имеет разнообразный спектр применения. С помощью нового метода, можно изготовить микрообъекты с четко заданными функциями, а благодаря сложной геометрии и составу материалов их можно применять практически в любой сфере. В частности, запланировано тестовое оборудование для лабораторий, а в отдаленном будущем при помощи этой инновации можно будет даже создавать микро-роботов для биомедицинских направлений. Кроме того, другие исследователи могли бы разрабатывать свои искусственные молекулы для научных испытаний.
24СМИ
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