Созданы уникальные микрообъекты, которые стимулируют научные разработки

До сих пор никому не удалось полностью контролировать последовательность отдельных компонентов при производстве искусственных молекул на микроуровне. Однако недавно этот барьер преодолели швейцарские биоинженеры.Ученые в ETH Zurich и IBM Research Zurich разработали новую методику, позволяющую изготовить множество сложно структурированных крошечных объектов, соединяющих вместе микросферы. Объекты имеют размер всего лишь в несколько микрометров и выпускаются в модульном виде, что делает возможным программировать их конструкцию таким образом, что каждый компонент проявляет различные физические свойства. Это также упрощает изготовление раствора из таких микрообъектов.Для изготовления микрообъектов, исследователи использовали в качестве строительных блоков крошечные сферы, изготовленные из полимеров или кварца, каждая – диаметром около 1 микрона. Ученые способны контролировать частицы и «жонглировать» их структурой, за счет чего все они отличаются различными физическими свойствами. Структуры, которые образуются занимают интересную нишу в размерном масштабе: они гораздо больше, чем типичные химические или биохимических молекулы, но гораздо меньше, чем типичные объекты в макромире.Инновация, как ожидается, имеет разнообразный спектр применения. С помощью нового метода, можно изготовить микрообъекты с четко заданными функциями, а благодаря сложной геометрии и составу материалов их можно применять практически в любой сфере. В частности, запланировано тестовое оборудование для лабораторий, а в отдаленном будущем при помощи этой инновации можно будет даже создавать микро-роботов для биомедицинских направлений. Кроме того, другие исследователи могли бы разрабатывать свои искусственные молекулы для научных испытаний.