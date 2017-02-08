Новое средство от возрастной макулярной дегенерации предотвратит слепоту

Новый экспериментальный препарат может быть использован для простого лечения возрастной макулярной дегенерации.На сегодня препарат AXT107 был протестирован специалистами из Университета Джона Хопкинса только на мышах и кроликах, но он показал весьма обнадеживающие результаты. Поэтому разработчики средства считают, что в скором времени терапия возрастной макулярной дегенерации, грозящей пожилым людям слепотой, станет проще и доступнее.Возрастная макулярная дегенерация является распространенным офтальмологическим заболеванием и является основной причиной потери зрения среди людей в возрасте от 60 лет и старше. У некоторых людей возрастная макулярная дегенерация развивается настолько медленно, что потеря зрения не отмечается в течение длительного времени. В других случаях болезнь прогрессирует быстрее.Пока что, чтобы предотвратить потерю зрения используется подход, который требует частых инъекций непосредственно в глаз с периодичностью каждые 4-6 недель. Авторы инновации планируют для начала расширить этот интервал до нескольких месяцев между инъекциями. Исследователи надеются начать первые испытания на людях уже в этом году: сначала необходимо проверить безопасность препарата, а дальнейшие испытания уже покахут, насколько он эффективен.