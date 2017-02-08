Никотин поможет излечить шизофрению

До 90 процентов людей с шизофренией курят, и большинство из них очень много «дымят». Американские ученые выявили новые триггеры, которые вызывают шизофрению и попутно выяснили то, почему такие пациенты много курят.Согласно результатам исследования команды ученых из Университета Колорадо Боулдер и института Пастера в Париже, регулярное поступление никотина нормализует генетически-индуцированные нарушения в мозговой деятельности, связанной с шизофренией. Авторы исследования собираются использовать эти результаты для разработки новых, не вызывающих привыкания, препаратов для лечения этого психического расстройства.«Наше исследование дает убедительные биологические доказательства того, что определенный вклад в развитие шизофрении вносит специфический генетический вариант, а также подтверждает то, что никотин снижает его влияние. Это определяет совершенно новую стратегию развития лекарств», – пишут авторы работы.Специфический генетический вариант, связанный с риском шизофрении приводит к снижению нейронных взаимодействий в префронтальной коре головного мозга. Эксперименты на животной модели уже показали, что ежедневные добавки никотина повышало замедленную активность мозга в течение двух дней, а течение одной недели она нормализовалась полностью.Снижение нейронных взаимодействий в префронтальной коре головного мозга считается основной причиной многих когнитивных проблем, с которыми сталкиваются такие больные, включая проблемы с концентрацией, запоминанием, принятием решений и пониманием вербальных смыслов. Также это нарушение ассоциируется с аддикциями и рядом других психических заболеваний, включая расстройство дефицита внимания с гиперактивностью и биполярное расстройство.