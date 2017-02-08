Орехи защищают кишечник от рака

Исследование доказало целебные свойства нескольких видов орехов. Специалисты по науке по питанию университета им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия) провели исследования нескольких видов орехов: фундук, макадамия, грецкий орех. Вначале ядра орехов подвергли специальной обработке, напоминающей процесс пищеварения. Затем полученные продукты поместили в клеточные культуры раковых клеток различных типов.Выяснилось, что в патологических клетках в контакте с ореховой массой активизировались защитные механизмы: повышалась активность ферментов каталазы и супероксиддисмутазы. Эти ферменты участвуют в процессах детоксикации клеток. Кроме того, орехи изменяли в клетках экспрессию генов и запускали в злокачественных тканях процесс клеточной смерти.Необычное воздействие отмечено у всех трех видов исследованных орехов. Правда, речь шла о свежих орехах, а не об обжаренных - именно в таком виде они обычно поступают на стол к потребителю. Предстоит исследовать, сохраняются ли полезные свойства орехов после жарки.