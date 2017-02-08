Орехи защищают кишечник от рака
http://www.medikforum.ru - Добавил milestogo в категорию Гастроэнтерология
Выяснилось, что в патологических клетках в контакте с ореховой массой активизировались защитные механизмы: повышалась активность ферментов каталазы и супероксиддисмутазы. Эти ферменты участвуют в процессах детоксикации клеток. Кроме того, орехи изменяли в клетках экспрессию генов и запускали в злокачественных тканях процесс клеточной смерти.
Необычное воздействие отмечено у всех трех видов исследованных орехов. Правда, речь шла о свежих орехах, а не об обжаренных - именно в таком виде они обычно поступают на стол к потребителю. Предстоит исследовать, сохраняются ли полезные свойства орехов после жарки.
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