Самый мощный природный антибиотик: убивает любые инфекции в организме

Если вы в поиске мощного природного антибиотика этот рецепт для Вас! Это средство легко приготовить в домашних условиях, к тому же оно улучшит ваше общее состояние здоровья.Крепкая иммунная система имеет важное значение для организма. Попрощайтесь с любыми воспалениями и инфекциями!Не стоит недооценивать любой из ингредиентов, перечисленных в этом рецепт- все они необходимы для того, чтобы помочь вам бороться с инфекциями и бактериями.Ингредиенты:3 стакана яблочного уксуса1/4 стакана чеснока, мелко нарезанного1/4 чашки лука, мелко нарезанного2 свежих перца1/4 чашки имбиря, тертого2 ст. хрена, тертого2 ст. куркумы3 ст. медаПриготовление:Смешайте все ингредиенты в миске кроме яблочного уксуса. Когда ингредиенты будут хорошо смешаны перелейте их в банку. Затем добавьте яблочный уксус и снова перемешайте.Храните банку в темном и прохладном месте в течение 14 дней. Процедите средство.Употребляйте одну столовую ложку лекарства в день. Этой дозы достаточно, чтобы держать вас в безопасности от инфекционных заболеваний и бактерий.