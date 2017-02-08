Самый мощный природный антибиотик: убивает любые инфекции в организме
http://www.neboley.com.ua - Добавил omnomnom в категорию Другие
Не стоит недооценивать любой из ингредиентов, перечисленных в этом рецепт- все они необходимы для того, чтобы помочь вам бороться с инфекциями и бактериями.
Ингредиенты:
3 стакана яблочного уксуса
1/4 стакана чеснока, мелко нарезанного
1/4 чашки лука, мелко нарезанного
2 свежих перца
1/4 чашки имбиря, тертого
2 ст. хрена, тертого
2 ст. куркумы
3 ст. меда
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в миске кроме яблочного уксуса. Когда ингредиенты будут хорошо смешаны перелейте их в банку. Затем добавьте яблочный уксус и снова перемешайте.
Храните банку в темном и прохладном месте в течение 14 дней. Процедите средство.
Употребляйте одну столовую ложку лекарства в день. Этой дозы достаточно, чтобы держать вас в безопасности от инфекционных заболеваний и бактерий.
СМИ2
LentaInform
Listis
24СМИ
Добавить комментарий