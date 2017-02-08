Профилактика и лечение гусиной кожи

Гусиная кожа одно из дерматологических заболеваний. Настоящее название этой болезни – фолликулярный гиперкератоз. Главным симптомом этой болезни является изменение вида кожного покрова, покрытия его маленькими пузырьками, которые придают эпидермису вид похожий на гусиную кожу. Часто это заболевание путают с прыщами или целлюлитом.ПричиныГлавной причиной появления данного заболевания является закрытия сальных желез, что приводит к их ороговению. Сальные железы продолжают выделять жировую смазку, но из-за закупоренного прохода она не может выйти, вот так образуются пузырьки гусиной кожи.Нехватка витаминов. Недостаток различных витаминов может привести не только к ослаблению иммунитета, но и появлению различных заболеваний. Дефицит витамина С приводит к появлению фолликулярного гиперкератоза. Дело в том, что витамин С способен предавать эластичность коже, при дефиците витамина начинается быстрое ороговение кожи.Неправильное питание. Питания, при котором человек употребляет много жирной пищи, может привести к развитию болезни. Жир не может нормально усвоится в организме и начинает забивать сальные проходы, что и приводит к гусиной коже.Стресс. В наше время психология пошла очень далеко и психологи доказали, что любое нервное отношение негативно отображается на всей жизнедеятельности организма. Стресс может привести к нехватке витамина В, из-за чего ухудшается состояние кожи, она высыхает и отмершая ткань закупоривает сальные железы.Прием различных гормональных препаратов может привести к появлению гусиной кожи. Ускоренное обновление клеток увеличивает количество мертвых клеток, что может привести к закупориванию сальных желез.Профилактика и лечениеКак не прискорбно, но данное заболевание невозможно вылечить, его возможно лишь ослабить. Для этого следует следить за своей кожей, защищать её от негативных воздействий солнца или морозов. Любые раны, даже самые маленькие, следует сразу же дезинфицировать.Увлажнение кожиОдин из отличных способов предотвращение гусиной кожи является увлажнение. Увлажнение происходит с помощью различных лосьонов и мазей.Для ослабления гусиной кожи следует принимать специальные ванны, в которых будут находиться специальные растворы. В воду добавляют различные успокаивающие травы (чабрец, ромашка , крапива) а так же молоко. Подобное увлажнение кожи способствует уменьшению пузырьков, а так же является отличной профилактикой от болезни.Применение масок для лицаДля того, чтобы предотвратить фолликулярный гиперкератоз дерматологи советуют применять очищающие маски для лица. Популярными масками для избавления от данной проблемы считается Фриман и Люмене. Данные средства отлично очищают кожу от мертвых клеток и дают свободный выход сальным выделениям, что предотвращает и частично лечит гусиную кожу.Чтобы избежать появления гусиной кожи дерматологи настоятельно советуют избегать солнца, так как оно высушивает кожу и способствует засорению сальных желез.