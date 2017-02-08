Ученые из России создают экзоскелет для людей, переживших инсульт

Ученые из МГУ и Научного центра неврологии начали разработку экзоскелета, который поможет людям, пережившим инсульт, заново приобрести дар речи и научиться двигаться самостоятельно, говорится в статье."Перед нами стоит цель: максимально "включить" пациента. Разработанные экзоскелеты применяются в случаях поражения головного мозга, когда требуется восстановить движения конечностей, или имеются затруднения речи после инсульта. Технология направлена на то, чтобы вернуть человеку всю гамму движений. В первую очередь речь идёт о руках, ногах, речедвигательном аппарате", — заявил Юрий Зинченко из МГУ имени М.В. Ломоносова.Зинченко и ряд психологов и нейрофизиологов из Научного центра неврологии в Москве адаптируют технологии по связи мозга с конечностями, которые были созданы в последние годы, для того, чтобы их можно было использовать для ускорения реабилитации или возвращения подвижности людей, переживших кровоизлияние в мозг.Для этого российские ученые, в частности, применяют так называемые неинвазивные нейроинтерфейсы, способные связывать мозг человека с компьютером, кибернетическими конечностями и нервными окончаниями в руках и ногах, минуя спинной мозг, не проводя операций и не вводя электроды в их головной мозг.По словам нейрофизиологов и психологов, создаваемые ими экзоскелеты помогут "перестроить" мозг и цепочки нейронов, управляющие работой конечностей и связок в горле, и научиться заново управлять ими, а также оценить, насколько это вообще возможно."Вместо того, чтобы разрабатывать, например, мышцы руки, сгибая и разгибая её другой рукой, технология позволяет самому пациенту реабилитировать конечность с помощью сигналов, посылаемых головным мозгом. Присоединенная аппаратура снимает энцефалограмму, и экзоскелету, установленному на руке, передаются электрические импульсы. Таким образом, восстановление идет за счет мозга. Раньше реабилитация была построена исходя из физики и биологии, а психическая активность не учитывалась. С тех пор как к работе подключились психологи, эффективность процедур по восстановлению движения конечностей возросла в 4-5 раз", — заключает Зинченко.