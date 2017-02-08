Ученые: рыбий жир замедлит развитие болезни Альцгеймера

Чешские ученые из Института физиологии Академии наук, представили на всеобщее обозрение доказательства связи болезни Альцгеймера и частого употребления продуктов, богатых рыбой. Эти исследования, показывают, что входящие в рацион человека рыбные продукты помогут ему в будущем, не заболеть этой страшной болезнью. А уже имеющие когнитивные расстройства и страдающие от этой болезни люди, будут находиться на специальном рыбном питании. Ведь при такой диете и соблюдении всех правил болезнь Альцгеймера перестает прогрессировать, ее процессы и течение тормозятся и не переходят в более тяжелую форму.Болезнь Альцгеймера — это неизлечимая болезнь, поражающая людей пожилого возраста, когда развивается старческое слабоумие, и полностью стирается память. Остается только обрывочная, фрагментарная память, когда воспоминания приходят обрывками, к сожалению эффективных лекарств против этого недуга не существует. Есть несколько известных препаратов, которые только облегчают общие симптомы, но не избавляют от болезни Альцгеймера. Установлено, что пищевой рацион и пристрастия влияют на развитие болезни и психику человека.Все опыты были проведены на зрелых мышах с данной болезнью, в результате таких экспериментов был получен положительный результат. Ученые три недели кормили трансгенных мышей, с симптоматикой этой болезни, специальными диетическими продуктами, которые имели в своем составе рыбий жир. Они заметили закономерность на своих подопытных, в результате чего у них остановились процессы и развитие болезни.Все эти испытания доказали, действие питательных липидов на когнитивную и нейронные системы, которые страдают при этой болезни, в старческом возрасте. Исследователи пришли к выводу, что все эти продукты и дополнительные препараты из рыбьего жира могут быть применимы, как в лечебных, так и в профилактических целях у людей с плохой наследственностью, в анамнезе имеющих родных с Альцгеймера. По словам специалистов, регулярные употребления конкретных пищевых продуктов, могут спасти и избавить человека на ранних сроках функциональных изменений и нарушений в мозге, от страшной болезни Альцгеймера.