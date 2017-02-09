Регулярное употребление кофе не повышает артериального давления

Любители кофе, у которых нет проблем со здоровьем, могут не ограничивать себя в употреблении любимого напитка, или, по меньшей мере, не опасаться повышения кровяного давления, сообщает телекомпания Си-Эн-Эн со ссылкой на «Американский журнал клинического питания».Раньше считалось, что кофеин способствует повышению давления, но исследования, проведенные университетским медицинским центром в Утрехте (Нидерланды), опровергли это предположение.Ученые установили, что женщины, которые выпивали больше шести чашек кофе в день, оказались не более предрасположенными к гипертонии, чем другие.С другой стороны, женщины, которые пьют кофе лишь изредка (по одной чашке в день), наоборот, больше рискуют приобрести высокое давление, по сравнению с теми, которые вообще не пьют кофе или употребляют его регулярно.На здоровье мужчин, как оказалось, количество выпитого в день кофе не влияет. Однако у мужчин, которые не пьют кофе, меньше шансов, что у них повысится давление.По мнению ученых, это объясняется тем, что частое употребление кофе вырабатывает особый иммунитет. Он противостоит повышению давления, появлению которого способствует кофеин.Главное, по словам исследователей, то, что все равно нет оснований отказываться от кофе. При этом они отметили, что проблем со здоровьем можно не опасаться, если общее физическое состояние человека хорошее.