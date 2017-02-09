Ученые приблизились к разработке нового средства от шизофрении

Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда обнаружили, что степень выраженности симптомов шизофрении зависит от концентрации кинуреиновой кислоты (KYNA) в организме. У людей с шизофренией уровень KYNA, являющейся метаболитом аминокислоты триптофана, повышен.Специалисты провели исследование на мышах. Исследователи изучали грызунов с дефицитом фермента КМО, влияющего на концентрацию KYNA. Чем меньше КМО, тем больше KYNA. Ученые заметили, что у животных с дефицитом КМО была нарушена контекстуальная память. Кроме того, эти мыши меньше взаимодействовали с незнакомыми грызунами по сравнению с контрольной группой.Также у животных со сниженными уровнями КМО отмечалась повышенная тревожность при попадании в лабиринт. Так, судя по всему, кинуреиновая кислота может стоять за возникновением симптомов психического расстройства. По словам специалистов, именно KYNA снижает уровень нейромедиатора глутамата при шизофрении.