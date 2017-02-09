Ученые приблизились к разработке нового средства от шизофрении

http://www.meddaily.ru - Добавил fallingpianos в категорию Фармакология

Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда обнаружили, что степень выраженности симптомов шизофрении зависит от концентрации кинуреиновой кислоты (KYNA) в организме. У людей с шизофренией уровень KYNA, являющейся метаболитом аминокислоты триптофана, повышен.

Специалисты провели исследование на мышах. Исследователи изучали грызунов с дефицитом фермента КМО, влияющего на концентрацию KYNA. Чем меньше КМО, тем больше KYNA. Ученые заметили, что у животных с дефицитом КМО была нарушена контекстуальная память. Кроме того, эти мыши меньше взаимодействовали с незнакомыми грызунами по сравнению с контрольной группой.

Также у животных со сниженными уровнями КМО отмечалась повышенная тревожность при попадании в лабиринт. Так, судя по всему, кинуреиновая кислота может стоять за возникновением симптомов психического расстройства. По словам специалистов, именно KYNA снижает уровень нейромедиатора глутамата при шизофрении.
Listis
24СМИ
СМИ2
LentaInform

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь