Зеленый чай помогает при заболеваниях костного мозга
http://www.meddaily.ru - Добавил fallingpianos в категорию Другие
Амилоидоз - нарушение белкового обмена. При одной из его форм, AL-амилоидозе, в плазме крови появляются аномальные легкие цепи иммуноглобулинов. Они могут накапливаться в разных органах, например, сердце и почках. Специалисты хотели понять, как работают цепи. Также исследователей интересовало, как на цепи влияет галлат эпигаллокатехина.
Ученые получили образцы легких цепей иммуноглобулинов 9 пациентов с патологиями косного мозга, ставшими причиной множественной миеломы либо амилоидоза. В ходе экспериментов специалисты установили, что галлат эпигаллокатехина переводил цепи в безопасное состояние.
24СМИ
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий