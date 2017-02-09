Медики назвали самую опасную группу крови
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Ученые из медицинского колледжа при университете штата Вермонт в течение 3,5 лет наблюдали состояние здоровья более 30 тысяч человек. Данные 495 человек, у которых после начала исследования появились признаки нарушения памяти и когнитивного расстройства, сравнили с данными 587 человек, не имевших таких проблем. Анализ показал, что у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.
Медики отметили, что люди с группой крови AB, наоборот, оказались на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови. Ученые также изучили уровень VIII-ого фактора – свертывание крови участников исследования.
Как выяснилось, наиболее высоким этот показатель был у людей с четвертой группой крови.
Высокий уровень этого белка оказался связан с повышенным риском возникновения когнитивных нарушений и расстройств интеллекта. Так, у людей с повышенным уровнем этого фактора склонность к развитию когнитивных нарушений на 24% больше по сравнению с теми, у кого уровень свертывания крови был ниже.
LentaInform
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