Медики назвали самую опасную группу крови

Люди с четвертой группой крови (АВ) оказались особенно склонными к развитию проблем с памятью и мышлением. Группы крови определяются наличием определенных антигенов в мембране эритроцитов. Четвертая группа крови (AB) является самой редкой и встречается примерно у 4% населения мира.Ученые из медицинского колледжа при университете штата Вермонт в течение 3,5 лет наблюдали состояние здоровья более 30 тысяч человек. Данные 495 человек, у которых после начала исследования появились признаки нарушения памяти и когнитивного расстройства, сравнили с данными 587 человек, не имевших таких проблем. Анализ показал, что у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.Медики отметили, что люди с группой крови AB, наоборот, оказались на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови. Ученые также изучили уровень VIII-ого фактора – свертывание крови участников исследования.Как выяснилось, наиболее высоким этот показатель был у людей с четвертой группой крови.Высокий уровень этого белка оказался связан с повышенным риском возникновения когнитивных нарушений и расстройств интеллекта. Так, у людей с повышенным уровнем этого фактора склонность к развитию когнитивных нарушений на 24% больше по сравнению с теми, у кого уровень свертывания крови был ниже.