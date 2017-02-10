Как снизить риск развития рака: 12 рекомендаций

Заболеваемость раком в Европейском регионе растет – общее число новых случаев рака, диагностированных в 2012 г., составило 3,7 миллиона; ожидается, что к 2030 г. их число увеличится на 25%, достигнув 4,6 миллиона случаев. Данный рост является следствием как старения населения, так и действия других факторов, таких как употребление табака и алкоголя, нездоровый рацион питания, недостаточная физическая активность, рост распространенности избыточной массы тела и ожирения, подверженность воздействию канцерогенов в производственной или окружающей среде (например, асбест, бензол, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и радон в природной среде), а также возбудители некоторых инфекций (например, вирус гепатита В, Helicobacter pylori и вирус папилломы человека).Существует множество факторов возникновения рака. Генетика представляет собой важный фактор, поскольку было обнаружено, что рак передается по наследству. Каждый вид рака имеет собственный фактор риска, однако здоровый образ жизни уменьшит риск развития онкозаболеваний.Международное агентство ВОЗ по изучению рака (МАИР) опубликовало новое издание Европейского кодекса борьбы против рака.Как снизить риск развития рака1. Не курите. Не употребляйте никаких видов табачной продукции.2. Сделайте свой дом свободным от табачного дыма. Содействуйте мерам по созданию бездымной среды на своем рабочем месте.3. Примите меры для поддержания здоровой массы тела.4. Будьте физически активными в повседневной жизни. Ограничьте количество времени, которое вы проводите в сидячем положении.5. Соблюдайте здоровый рацион питания:Употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов. Ограничьте употребление в пищу высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира) и избегайте употребления подслащенных напитков. Избегайте употребления в пищу мясной продукции, подвергнутой технологической обработке, и продуктов с высоким содержанием соли.6. Если вы употребляете какие-либо виды алкогольных напитков, ограничьте их потребление. Полный отказ от употребления алкоголя может предотвратить развитие рака.7. Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей, особенно на детей. Используйте средства защиты от солнечных лучей. Не пользуйтесь соляриями.8. На рабочем месте защищайте себя от воздействия вызывающих рак веществ, следуя правилам по охране и гигиене труда.9. Выясните, не подвергаетесь ли вы воздействию радиации вследствие высокого уровня природного облучения радоном в жилом помещении. Примите меры по снижению высокого уровня радона.10. Для женщин:Если у вас есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью. Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матери. Ограничьте использование гормонозаместительной терапии, которая повышает риск развития некоторых видов рака.11. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию против:Гепатита В (для новорожденных).Вируса папилломы человека (для девочек).12. Воспользуйтесь услугами организованных программ скрининга на рак:Рак кишечника (мужчины и женщины).Рак груди (женщины).Рак шейки матки (женщины).Европейский кодекс борьбы против рака был подготовлен специалистами, учеными и другими экспертами в области онкологии, чтобы повысить уровень осведомленности европейских граждан об эффективных путях профилактики рака.