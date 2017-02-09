Риск инсульта у диабетиков утраивается каждые десять лет
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Группа Элкинда обследовала 3,3 тысячи пожилых американцев, средний возраст которых составил 69 лет. В среднем ученые наблюдали за каждым из добровольцев в течение девяти лет. Около 22 процентов участников уже страдали сахарным диабетом, еще у 10 процентов это заболевание развилось во время исследования.
За время наблюдения исследователям удалось зафиксировать 244 ишемических инсульта. При этом между наличием диабета и риском инсульта была выявлена четкая зависимость.
Кроме того, в отличие от пациентов с нормальным обменов веществ, у диабетиков риск развития нарушений мозгового кровообращения увеличивался с каждым годом. По результатам исследования, каждые десять лет риск инсульта у больных диабетом утраивался.
Элкинд отметил, что полученные данные подтверждают необходимость борьбы с диабетом у пожилых людей, в том числе с помощью соответствующей диеты и регулярных физических упражнений.
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