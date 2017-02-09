Новые очки смогут менять фокусное расстояни

Ученые изобрели очки, которые могут менять фокусное расстояние. Например, с их помощью можно смотреть вдаль, а также читать вблизи, переключив режим. Как считают специалисты из Государственного университета Аризоны, эта разработка не будет так утомительна для глаз, как обычные очки.Динамические линзы меняют фокусное расстояние благодаря 5?микронному слою нематических жидких кристаллов, помещенному между двумя частями стекла. Электронное поле заставляет молекулы кристаллов меняться, что в свою очередь, сказывается на значении фокусного расстояния. Воздействие на слой нематических кристаллов осуществляется с помощью электродов, закрепленных на очках.Компания PixelOptics намерена начать продажи динамических очков в течение двух лет. В настоящий момент ведется работа по усовершенствованию очков. Изобретатели намерены поместить на них инфракрасный лазер, который сможет определять расстояние до объекта, что позволит более точно подстраивать фокусное расстояние.