Новые очки смогут менять фокусное расстояни
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Динамические линзы меняют фокусное расстояние благодаря 5?микронному слою нематических жидких кристаллов, помещенному между двумя частями стекла. Электронное поле заставляет молекулы кристаллов меняться, что в свою очередь, сказывается на значении фокусного расстояния. Воздействие на слой нематических кристаллов осуществляется с помощью электродов, закрепленных на очках.
Компания PixelOptics намерена начать продажи динамических очков в течение двух лет. В настоящий момент ведется работа по усовершенствованию очков. Изобретатели намерены поместить на них инфракрасный лазер, который сможет определять расстояние до объекта, что позволит более точно подстраивать фокусное расстояние.
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