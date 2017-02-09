Обнаружены генетические причины кариеса зубов

Генетические мутации ослабляют эмаль зубов и делают их уязвимыми для бактерий. Генетические причины кариеса были понятны антропологам достаточно давно из-за разной подверженности этой болезни людей различных рас. Ученым из университета Цюриха (Швейцария) удалось выявить генетический комплекс, отвечающий за формирование зубной эмали. Мутация гена в этой области усиливает риск заболевания.Ученые из Центра зубной медицины при Институте молекулярной биологии исследовали в лабораторных условиях мышей с различными мутациями белков зубной эмали. Все эти мыши имели явные дефекты зубной эмали. И ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали.Открытие швейцарских ученых позволяет лучше понять процессы формирования зубной эмали и развитие кариеса. Оказалось, что риск исходит не только от бактерий полости рта, но также в надежности самих зубов и их выносливости.