Обнаружены генетические причины кариеса зубов
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Ученые из Центра зубной медицины при Институте молекулярной биологии исследовали в лабораторных условиях мышей с различными мутациями белков зубной эмали. Все эти мыши имели явные дефекты зубной эмали. И ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали.
Открытие швейцарских ученых позволяет лучше понять процессы формирования зубной эмали и развитие кариеса. Оказалось, что риск исходит не только от бактерий полости рта, но также в надежности самих зубов и их выносливости.
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