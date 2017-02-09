Почему гомеопатию подвинули или «материя медика»

Московский врач-невролог Александр Вавилов в своей практике использует и остеопатию, и прикладную кинезиотерапию, и гомеопатию. Знают его в городе хорошо, пациенты по секрету рекомендуют его друзьям и родственникам. Мы попросили его рассказать, что он думает о меморандуме комиссии по лженауке РАН и по поводу заголовков «Гомеопатию признали лженаукой!».Вот что он нам рассказал:— Начиная с обеда шестого февраля мои телефоны начали разрываться. У звонивших был один вопрос: «Что же произошло»? Десятилетиями гомеопатию и гомеопатов не трогали, а тут нате! Практически постановление партии и правительства!Вопрос есть – надо отвечать. Почему гомеопатию «подвинули» и кто виноват. Возможно, что главные виновники — сами гомеопаты, которые желаемое выдавали за действительное.Может быть даже не столько они, сколько работающие на них рекламщики, которым своийственно «слегка преувеличивать» возможности своих клиентов — мануальных терапевтов, остеопатов, стоматологов.И самим врачам «пограничных специальностей», гомеопатам, кинезиолгам, фитотерапевтам вообще не стоит тянуть одеяло на себя, доказывая, что их метод лечения был главным в победе над тем или иным недугом.Но давайте все таки посмотрим, что дает возможность некоторым людям бросать в сторону гомеопатии такие слова-бомбы как «лженаука».Я бы остановился на следующих аспектах:1. Назначение гомеопатических препаратов (ГМП) происходит посредством определённых алгоритмов, которые не всегда требуют строгих врачебных знаний — только читай книгу «Краткий реперторий и материя медика гомеопатических лекарств»2. Нет достоверных методов экспресс–диагностики, подбора ГМП пациенту в его различных, быстро меняющихся состояниях здоровья. Расспрос пациента дает крайне субъективную картину, потому что приходится иметь дело лишь с изложением жалоб и описанием ощущений самим пациентом, которым можно доверять лишь на треть. Еще треть своих симптомов он не заметит, либо забудет, что нужно о них сказать. А оставшиеся скроет или обманет.3. Назначение ГМП обосновывается своеобразной философией подбора ГМП, достаточно консервативной для того, чтобы врач мог свободно варьировать назначение препаратов, трудно объяснить назначение ГМП, если их действие не прописано в вышеупомянутой книге Материи Медика или Реперториуме.4. Важны критерии оценки действия ГМП на организм, а не его «выздоравливающее» действие как таковое. Это главное отличие ГМП от действия аллопатических препаратов, которое реально вводит в ступор пациента принимающего ГМП, и дает пищу всякому, кто хочет усомниться в эффективности действия ГМП.Тем не менее, действие ГМП — диагностируемо и уловимо!И давайте наконец поймем, что гомеопатические препараты (ГМП) не «лечат», а нейтрализуют фактор патологического воздействия на организм в целом, систему, орган, ткань, клетку и — до мельчайших звеньев из которых мы и состоим согласно современным представлениям в естествознании.При неадекватном назначении гомеопатических препаратов (ГМП), они сами могут стать дополнительным патологическим раздражителем, могут создать или усилить некоторые жалобы пациента.Их назначение — это особая философия, которая требует не только понимания того как ГМП создаётся, но и за счёт чего, и на что действует.При этом, в вопросах назначения ГМП существуют определенные расхождения (например, в количестве назначаемых препаратов) между различными гомеопатическими школами и самими гомеопатами. Каждый отстаивает свою правоту в спорах, которые продолжаются уже двести лет. И это не шутка.Но прав здесь может быть только сам пациент, который, при адекватном назначении гомеопатических препаратов, получил лечебный эффект, либо не получил.И еще важный момент: в целом комплексе лечебных воздействий трудно вычленить действие оказанное собственно гомеопатией. А кто лечится только ГМП и ничем другим? Единицы!Применять только один метод лечения как правило бессмысленно, если это не панацея…. Однако, его можно использовать более эффективно, если не только понимать патогенетическое звено воздействия, но и учитывать характеристики самой болезни, как нозологической единицы (или патологического процесса), её фазу, степени выраженности, длительность, взаимосвязи патологического воздействия на ткани, органы и системы организма, и должным образом оценивать состояния здоровья пациента (СЗП).Оценка СЗП на «здесь и сейчас» является самым сложным моментом в медицине, оно достаточно мобильно из-за многочисленных факторов воздействия: и патологических и саногенетических. Каждый ГМП действует как правило в узком «коридоре» уровня здоровья, что иногда приводит к необходимости замены ГМП на другой при достижении тактических рубежей в лечении. Добавлю, что методы оценки состояния здоровья пациента при назначении ГМП должны быть экспресс-методами, так как при другом раскладе обеспечить точное назначение ГМП невозможно.А то что воздействие гомеопатии на организм относительно слабо выражено, так это при определённых условиях и есть «хорошо»!Особенно у людей со значительным сниженным уровня здоровья — даже если что-то и не учли — сильно не навредишь пациенту.Но с чего вдруг вопрос о гомеопатии был поднят в РАН? Думаю, что кому-то пообещали выздоровление, но не достигли должного эффекта и потянулись жалобы.Либо кто-то захотел «подтянуть» гомеопатию на более высокий уровень и сделать ее специальностью… Только для чего?Лечите правильно и пациенты придут к вам. Не сомневайтесь.