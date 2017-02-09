Котлеты из червей и сверчков – новый экотренд в Европе

Специалисты из технического исследовательского центра VTT в Финляндии разработали пищевые ингредиенты, использовав в качестве сырья мучных червей и сверчков. По словам технологов, «в силу их перспективной структуры и вкуса, эти насекомые обладают огромным промышленным потенциалом».Авторы «фарша» уже предложили их как сырье для использования в производстве пищевых продуктов, например, таких как фрикадельки и фалафели. Как считают разработчики, в ближайшие годы изменится законодательство ЕС, а разведение насекомых и их переработка для потребления станет новым перспективным бизнесом в Европе.Сухой метод фракционирования, разработанный финскими технологами, просто использовать для производства фракций насекомых с различными вкусами и степенью помола. Так, тонкие фракции содержат небольшое количество хитиновой оболочки насекомых, в то время как грубые фракции содержат больше хитина. Все фракции насекомых содержат около 65-80% протеинов, жиры из них удаляются на предварительной стадии обработки.Поскольку фракции насекомых эффективно связывать воду и жиры, они особенно перспективны в качестве ингредиентов различных твердых продуктов. Фракции уже были протестированы в качестве сырья для производства фрикаделек и фалафелей. Эти «инновации» еще не были одобрены как компоненты пищевых продуктов в рамках ЕС, но ожидается, что к 2018 году такая еда уже появится в продаже в некоторых европейских странах.