Плохое питание снижает интеллект

Что нужно съесть, чтобы стать более сообразительным? Некоторые продукты действительно способствуют повышению когнитивных функций, в частности памяти.Если вы страдаете от проблем с концентрацией внимания, может быть, вам требуется проверить ваши диетические привычки. Действительно, наш «хлеб насущный» влияет не только на наше физическое здоровье и благополучие, но также на наши познавательные способности. Это опосредованно доказано в исследованиях, например, известно, что плохое питание в первые годы жизни снижает в будущем IQ индивидума.Многие исследователи сегодня пытаются идентифицировать пищевые компоненты, которые играют определенную роль в формировании краткосрочной или долгосрочной памяти, влияют на успешность обучения и скорость реакций... И хотя знания по этому вопросу еще собраны достаточно фрагментарно, многие данные указывают на то, что определенная диета действительно помогает людям раскрыть свой интеллектуальный потенциал.Специалисты утверждают, что в меню в первую очередь должно присутствовать достаточное количество «строительных блоков» нейронов, в частности протеинов и определенного типа жиров, которые поддержат функцию мембран нейронов, а также изолирующего их слоя, миелина.