Софосбувир станет доступен российским пациентам в первом квартале 2017 года
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«С момента регистрации софосбувира в России в марте 2016 года компания Gilead работает с дистрибьютором компании над созданием устойчивой стратегии по доступу к препарату, и мы рады сообщить, что мы ожидаем появления софосбувира в первом квартале 2017 года. С этого времени софосбувир также будет доступен в рамках региональных программ лечения», - говорится в письме Gilead.
В октябре прошлого года был расторгнут первый в России контракт на поставку софосбувира в якутскую больницу, что и побудило «Коалицию по готовности к лечению» обратится в Gilead с открытым письмом, в котором авторы призвали компанию либо включить Россию в число стран, в которые компания разрешает поставлять более дешевые версии софосбувира по лицензии, либо обеспечить наличие препарата на рынке по более доступным ценам.
В ответе производителя лекарственного препарата было сказано, что компания Gilead работает со многими производителями дженериков с целью поставки противогепатитных препаратов в 101 страну с высоким уровнем заболеваемости и ограниченными экономическими ресурсами. Для оценки экономического статуса страны компания использует классификацию Всемирного банка, согласно которой Россия относится к странам с уровнем дохода выше среднего. По этой причине на данный момент Gilead не планирует включать Россию в программу доступа.
«Мы уверены, что поставки оригинального препарата на российский рынок является самым эффективным способом обеспечить доступ к препарату», – говорится в письме.
Софосбувир был одобрен в России в марте 2016 года, однако с момента регистрации софосбувира в России не отмечено ни одного случая поставки препарата в медицинские учреждения. Кроме того, он не продается и в аптеках, несмотря на периодическую публикацию предложений.
Согласно условиям контракта на поставку софосбувира, расторгнутого в Якутии, цена препарата составляла 191 113 рубля за упаковку или 573 340 рублей за трехмесячный курс.
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