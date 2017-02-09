Болезнь Паркинсона найдут с помощью анализа крови

Простой анализ крови может помочь при диагностике болезни Паркинсона. Он определяет белок, являющийся ключевым маркером этого заболевания. Шведские исследователи разработали новый анализ крови, позволяющий врачам достаточно быстро и просто диагностировать болезнь Паркинсона. До последнего времени пациентам необходимо было сдавать жидкость из позвоночника для определения того, являются ли развивающиеся у них симптомы следствием неизлечимого нейродегенеративного заболевания. Однако эксперты Lund University выяснили, что специфический белок в крови считается эффективным маркером болезни.+В настоящее время в распоряжении медицине нет способов остановить или существенно замедлить болезнь Паркинсона. Однако известно, что повреждение нервных клеток начинается задолго до возникновения первых симптомов. Чем раньше болезнь «поймают», тем выше вероятность того, что лекарства из категории нейропротекторов окажут защитное воздействие. Именно поэтому во многих странах мира, включая Россию, работают над методами ранней диагностики болезни Паркинсона.Авторы исследования выяснили, что концентрация нервного белка в крови является таким же показателем заболевания, как и его концентрация в спинномозговой жидкости. Они проверили это предположение на основе анализа крови 504 человек из Британии из Швеции, включая здоровых добровольцев, которые никогда не сталкивались с болезнью Паркинсона. С помощью данного теста заболевание было распознано с такой же степенью точности, как и посредством спинномозговой пункции. По словам авторов исследования, анализ крови также поможет отличить болезнь Паркинсона от других редких состояний, имеющих схожие симптомы, которое часто путают с данным заболеванием.