Низкий уровень витамина D повышает риск возникновения речевых проблем у детей

Низкий уровень витамина D у беременной женщины может вызвать проблемы в речи у ее ребенка в дальнейшем, утверждают австралийские специалисты.Ученые провели исследование, в ходе которого вели наблюдение за беременными женщинами. Оказалось, что низкий уровень витамина D во втором триместре беременности удваивает риск сложностей с развитием речи у ребенка.Специалисты сообщили, что женщины получают витамин D из пищи – лосося, молока, яиц, говяжьей печени, сыра. Один из надежных его источников – солнечные лучи.Эксперты объяснили, что во втором и третьем триместрах беременности формируются части мозга плода, участвующие в формировании речевых навыков. Витамин D участвует в этом процессе, что и объясняет его влияние на формирование речи у детей.