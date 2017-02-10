Низкий уровень витамина D повышает риск возникновения речевых проблем у детей
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Ученые провели исследование, в ходе которого вели наблюдение за беременными женщинами. Оказалось, что низкий уровень витамина D во втором триместре беременности удваивает риск сложностей с развитием речи у ребенка.
Специалисты сообщили, что женщины получают витамин D из пищи – лосося, молока, яиц, говяжьей печени, сыра. Один из надежных его источников – солнечные лучи.
Эксперты объяснили, что во втором и третьем триместрах беременности формируются части мозга плода, участвующие в формировании речевых навыков. Витамин D участвует в этом процессе, что и объясняет его влияние на формирование речи у детей.
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