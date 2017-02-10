Запах тела может быть сигналом возникновения рака груди
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Ученые в ходе исследований идентифицировали ген, с которым связано возникновение рака и появление вышеуказанных симптомов. Специалисты вели наблюдение за белком, производимым геном ABCC11, связанным с раком груди. Изучение особенностей гена показало, что существует связь между ним и повышенной потливостью, неприятным запахом тела и повышенным выделением серы в ушах.
Эксперты из института технологий в Токио полагают, что обнаруженный механизм поможет создать новые диагностические инструменты для определения повышенного риска рака груди.
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