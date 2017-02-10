Подробно изучен механизм действия популярного препарата этамбутола на возбудителя туберкулеза

Обнаружен нежелательный побочный эффект действия препарата на формирование клеточной стенки микобактерии.Препарат этамбутол давно применяется в комплексной терапии туберкулеза, однако, до настоящего времени не был выяснен механизм действия лекарства. Группа ученых под руководством профессора Марка Брамкампа из университета Людвига Максимилиана в Мюнхене сумели тщательно исследовать, как препарат воздействует на бактериальные клетки.Ранее было известно, что этамбутол препятствует тому, чтобы возбудитель туберкулеза смог полностью сформировать свои клеточные стенки. То есть, препарат действует бактериостатически: сдерживает развитие инфекции, но не убивает сами бактерии. Mycobacterium tuberculosis отличаются сложным строением клеточной стенки. Вокруг обычного для большинства бактерий слоя пептидокликана лежит сложная оплетка из сахаров, таких как галактоза и арабиноза - арабиногалактан. С ним соединяется плотный слой липидов, делающий бактерию очень выносливой.Возбудители туберкулеза микобактерии растут от концов - полюсов клетки. Ученые с помощью безопасного родственника Mycobacterium tuberculosis показали, что в нормальной ситуации от полюсов клетки сложная система синтеза покрывает бактериальную клетку с обеими внешними оболочками. Этамбутол нарушает этот процесс, препятствуя объединению молекул арабинозы в крупные агрегаты. То есть бактерии теряют надежный слой арабиногалактана, а также липидную оболочку. Сохраняется только внутренний механизм формирования оболочки, который способен строить только обычное пептидогликановое покрытие.Из-за действия этамбутола микобактерии теряют обычную палочкообразную форму, вместо этого образуются микроорганизмы в форме шара и переходят в “спящую”, недоступную для антибиотиков форму.