Подробно изучен механизм действия популярного препарата этамбутола на возбудителя туберкулеза
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Препарат этамбутол давно применяется в комплексной терапии туберкулеза, однако, до настоящего времени не был выяснен механизм действия лекарства. Группа ученых под руководством профессора Марка Брамкампа из университета Людвига Максимилиана в Мюнхене сумели тщательно исследовать, как препарат воздействует на бактериальные клетки.
Ранее было известно, что этамбутол препятствует тому, чтобы возбудитель туберкулеза смог полностью сформировать свои клеточные стенки. То есть, препарат действует бактериостатически: сдерживает развитие инфекции, но не убивает сами бактерии. Mycobacterium tuberculosis отличаются сложным строением клеточной стенки. Вокруг обычного для большинства бактерий слоя пептидокликана лежит сложная оплетка из сахаров, таких как галактоза и арабиноза - арабиногалактан. С ним соединяется плотный слой липидов, делающий бактерию очень выносливой.
Возбудители туберкулеза микобактерии растут от концов - полюсов клетки. Ученые с помощью безопасного родственника Mycobacterium tuberculosis показали, что в нормальной ситуации от полюсов клетки сложная система синтеза покрывает бактериальную клетку с обеими внешними оболочками. Этамбутол нарушает этот процесс, препятствуя объединению молекул арабинозы в крупные агрегаты. То есть бактерии теряют надежный слой арабиногалактана, а также липидную оболочку. Сохраняется только внутренний механизм формирования оболочки, который способен строить только обычное пептидогликановое покрытие.
Из-за действия этамбутола микобактерии теряют обычную палочкообразную форму, вместо этого образуются микроорганизмы в форме шара и переходят в “спящую”, недоступную для антибиотиков форму.
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