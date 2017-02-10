Воспалительные процессы в организме вызывают депрессию на молекулярном уровне

Воспаление повышает концентрацию интерлейкина-6 в спиномозговой жидкости, что вызывает симптомы депрессии.Междисциплинарная группа ученых из Эссена (Германия) впервые на опыте с людьми сумела показать, что острый воспалительный процесс приводит к повышению уровня иммунного медиатора интерлейкина-6 не только в крови, но также в спинномозговой жидкости (ликворе).Концентрация интерлейкина-6 в ликворе обнаружила прямую корреляцию с симптомами депрессии, которые усиливались у испытуемых в ответ на рост уровня медиатора. Ученые полагают, что интерлейкин-6 попадает в спинномозговую жидкость через кровь и оказывает влияние на нервные процессы. Целенаправленная блокировка иммунного медиатора может стать средством в лечении депрессии.В исследовании принимали участие сотрудники с медицинского факультета университета Дуйсбурга-Эссена и из различных отделений университетской больницы Эссена.