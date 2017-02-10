Ученые: группа крови говорит о склонности к деменции
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«Анализ показал, что у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции», - сообщили авторы работы.
В свою очередь, наличие четвертой группы крови, наоборот, коррелировало с резко выраженным риском оказаться жертвой деменции. Люди с этой группой, по словам исследователей, на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови.
В частности, ученые обнаружили, что носители четвертой группой крови отличались повышенным уровнем содержания белка, ускоряющего свертываемость крови. На языке врачей у них был повышен фактор свертываемости крови VIII.
При данной особенности, как отмечают биологи, кровеносная система подвержена высокой вероятности тромбообразования, плохой проводимости сосудов. Нарушения кровообращения в то же время тесно связаны с развитием когнитивных нарушений и расстройств интеллекта.
«У людей с повышенным уровнем фактора VIII склонность к развитию когнитивных нарушений на 24% больше по сравнению с теми, у кого свертывание крови менее интенсивное», - установили исследователи.
LentaInform
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