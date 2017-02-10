Впервые в истории операцию на сердце провели пациенту в возрасте 98 лет
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Врачи подчеркивают, что проведенная Джону операция является уникальной, поскольку ранее пациенты в таком возрасте не подходили для подобных манипуляций. Еще совсем недавно предельным возрастом для проведения этих операций считались 65 лет. Но теперь продолжительность жизни растет, и верхней планки по возрасту просто не существует. Сан Джон очень доволен итогами операции, он утверждает, что хочет пожить еще несколько лет, получая наслаждение от каждого прожитого дня.
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