Впервые в истории операцию на сердце провели пациенту в возрасте 98 лет

Этот 98-летний мужчина стал старейшим в мире пациентом, которого прошел через операцию на сердце. Она требуется ему для улучшения кровоснабжения данного органа. Героем популярного документального сериала "Больница" на канале ВВС2 стал мужчина по имени Джон, который в возрасте 98 лет поставил мировой рекорд в области медицины. Он оказался старейшим в мире пациентом, прошедшим через операцию на сердце. Во время этой процедуры ему заменили клапан аорты, что позволило сердцу прокачивать кровь с достаточной эффективностью. Врачи рассказали, что ни один человек в мире на пороге своего столетнего юбилея еще не проходил через такие операции. Процедура под названием транскатетерная имплантация аортального клапана обычно предлагается пациентам, которые не подходят для операции на открытом сердце. В ходе этой процедуры через артерию в паху пациентам вводится искусственный клапан, который добирается до сердца и устанавливается там. Джону рассказали, что без операции на сердце он умрет с вероятностью в 50% в следующие шесть месяцев. Однако учитывая его глубоко почтенный возраст, сама процедура также грозит немалыми рисками в виде инфаркта, инсульта и кровотечений.Врачи подчеркивают, что проведенная Джону операция является уникальной, поскольку ранее пациенты в таком возрасте не подходили для подобных манипуляций. Еще совсем недавно предельным возрастом для проведения этих операций считались 65 лет. Но теперь продолжительность жизни растет, и верхней планки по возрасту просто не существует. Сан Джон очень доволен итогами операции, он утверждает, что хочет пожить еще несколько лет, получая наслаждение от каждого прожитого дня.