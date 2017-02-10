Впервые в истории операцию на сердце провели пациенту в возрасте 98 лет

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Этот 98-летний мужчина стал старейшим в мире пациентом, которого прошел через операцию на сердце. Она требуется ему для улучшения кровоснабжения данного органа. Героем популярного документального сериала "Больница" на канале ВВС2 стал мужчина по имени Джон, который в возрасте 98 лет поставил мировой рекорд в области медицины. Он оказался старейшим в мире пациентом, прошедшим через операцию на сердце. Во время этой процедуры ему заменили клапан аорты, что позволило сердцу прокачивать кровь с достаточной эффективностью. Врачи рассказали, что ни один человек в мире на пороге своего столетнего юбилея еще не проходил через такие операции. Процедура под названием транскатетерная имплантация аортального клапана обычно предлагается пациентам, которые не подходят для операции на открытом сердце. В ходе этой процедуры через артерию в паху пациентам вводится искусственный клапан, который добирается до сердца и устанавливается там. Джону рассказали, что без операции на сердце он умрет с вероятностью в 50% в следующие шесть месяцев. Однако учитывая его глубоко почтенный возраст, сама процедура также грозит немалыми рисками в виде инфаркта, инсульта и кровотечений.

Врачи подчеркивают, что проведенная Джону операция является уникальной, поскольку ранее пациенты в таком возрасте не подходили для подобных манипуляций. Еще совсем недавно предельным возрастом для проведения этих операций считались 65 лет. Но теперь продолжительность жизни растет, и верхней планки по возрасту просто не существует. Сан Джон очень доволен итогами операции, он утверждает, что хочет пожить еще несколько лет, получая наслаждение от каждого прожитого дня.
LentaInform
24СМИ
СМИ2
Listis

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