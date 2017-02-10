Кислородное голодание переводит раковые клетки в пассивную форму, невосприимчивую для химиотерапии

Становясь пассивными, клетки в то же время оказываются недосягаемыми для лекарств.Ученые из Немецкого центра изучения рака изучали процесс выделения противоопухолевых белков E6 и E7 вирусами папилломы человека. Эти вирусы вызывают опасные злокачественные опухоли шейки матки, в области головы и шеи, а также анального прохода. Белки E6 и E7 служат опознавательными признаками опухолей, вызываемых ВПЧ для иммунных клеток, на них направлена терапия болезни.Данные о функиях белков E6 и E7 ранее базировались на результатах экспериментов с клеточными культурами, которые хорошо обеспечиваются кислородом. Однако в реальных опухолях встречаются зоны дефицита кислорода, так как они недостаточно обеспечены кровеносными сосудами. Когда ученые стали ограничивать доступ кислорода к раковым клеткам, те прекращали свой рост и переходили в “спящее” состояние. При возобновлении кислородного снабжения клетки вновь пробуждались и возобновляли деление.Раковые клетки в “спящем” состоянии невосприимчивы к химиотерапии, кроме того они перестают вырабатывать специфические белки, по которым их могли бы опознать иммунные клетки. Данные исследования показали, что в лечении рака недостаточно концентрироваться на белках , но также разрабатывать стратегии для воздействия на “спящие” раковые клетки.