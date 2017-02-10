Для перенесших инсульт россиян откроется престижная клиника

Сегодня заболевших и умерших от инсульта в России в 2 раза больше, чем в других развитых странах мира. При этом количество пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в нашей стране продолжает стремительно увеличиваться. В связи с этим Правительство забило тревогу и к середине 2017 года в Москве обещало построить «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта».Новое профильное медицинское учреждение будет заниматься профилактикой, лечением и изучением нейрохирургических проблем. Финансировать этот масштабный проект будут Минздрав и ФОМС.Как утверждает эксперт НИИ Научного центра неврологии Михаил Кравченко, сейчас в нашей стране мало высококвалифицированных кадров, которые способны точно и своевременно поставить диагноз «инсульт». В добавок ко всему существует проблема низкой оснащенности аппаратами КТ и МРТ. А от этого всего напрямую зависит жизнь пациента.Именно поэтому «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта» решено так же сделать кузницей кадров. Для подготовки будущих медиков в Центре будут построены учебные аудитории, рассчитанные на 740 учебных мест.Новый центр решено возвести на улице Островитянова Юго-Западного округа Москвы. Здание общей площадью 69 тыс. кв. метров сможет обслуживать одновременно 300 лежачих больных. Разрешение на возведение объекта уже выдано, так что с лета этого года медицинский центр должен начать свою работу. Принимать пациентов будут по полису ОМС.