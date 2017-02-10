8 американцев заболели сеульским вирусом, который вообще не должен был появиться в США

В Америке отмечается вспышка довольно редкого крысиного вируса, который связан с быстрым отказом почек. Опасения вызывает тот факт, что эта болезнь вообще не должна была появиться на территории США.Редкий вирус, который вызывает геморрагическую лихорадку и болезнь почек, поразил уже 8 жителей Висконсина и Иллинойса. Хотя количество жертв является весьма незначительным, а смертельных случаев не зафиксировано, вспышка этого так называемого сеульского вируса насторожила экспертов, ведь данная болезнь вообще не должна была появиться на территории США.Все 8 человек, как было установлено, вступали в прямой контакт с крысами в специальных крысятниках, где этих животных разводят для продажи. Человек может стать жертвой сеульского вируса посредством подобного контакта, но к счастью, эта болезнь не распространяется между людьми. Симптомами вируса являются лихорадка, озноб, головокружения, боли, а также раздражения кожи. Отметим, что далеко не все люди сталкиваются с этими симптомами.Сеульский вирус разносится по всему миру дикими норвежскими крысами. Он не может быть передан другим домашним животным. Обычно пациент заболевает после того, как в его организм попадают жидкости, содержащие вирус, вроде крови, слюны или мочи. Также можно заболеть после крысиного укуса. Любопытно, что сами крысы не болеют из-за сеульского вируса, который чаще всего отмечается в Азии. В США оба жителя Висконсина уже восстановились после инфекции, а у 5 из 6 резидентов штата Иллинойс вообще не отмечалось никаких характерных симптомов. Однако власти обоих штатов в настоящий момент исследуют источник вируса. Продажи крыс временно приостановлены.