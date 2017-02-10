Недержание мочи - не только женская проблема, она нередка у мужчин старше 40 лет

Немецкий эксперт рассказала о причинах и методах лечения недержания мочи у мужчин.Характерными симптомами атонии мочевого пузыря являются частые позывы к мочеиспусканию и непроизвольная потеря мочи. Ошибочно считать недержание мочи преимущественно женской проблемой В Германии с этой проблемой лечатся от шести до восьми миллионов людей, треть из них - мужчины. Однако в реальности это явление распространено гораздо шире, но часто замалчивается.По словам члена правления Земельного союза аптекарей Баден-Вюртемберга Татьяны Цамбо, причинами недержания мочи у мужчин в возрасте от 40 до 60 лет является увеличение простаты, операции на предстательной железе или грыжа межпозвоночного диска. Временные проблемы могут возникать и у более молодых людей из-за простатита.Методы лечения недержании у мужчин очень разнообразны. Это - и лекарственные препараты для снижения активности гиперактивного мочевого пузыря, целенаправленные тренировки тазового дна, занятия особыми видами спорта. Мужчинам, страдающим недержанием мочи, предлагается ряд гигиенических средств, направленных на уменьшение сырости, устранение подозрительного для окружающих запаха, уменьшение раздражения кожи.Однако эксперт предостерегает от попыток уменьшить потребление жидкости, что приводит к повышению концентрации в моче веществ, раздражающих мочевой пузырь и мочевыводящие пути. Кроме того, от недостаточного промывания страдают почки. Правильнее перераспределять потребление жидкости в течение дня. Если пить меньше после 16 часов, но можно избежать частых ночных позывов.