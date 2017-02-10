Открыто действие обезболивающих-опиоидов через иммунные клетки

Ученые из Германии обнаружили необычный механизм действия обезболивающих средств.Ученые из университетской больницы Шаритэ в Берлине умели доказать, что болеутоляющее действие опиоидов осуществляется не только через рецепторы опиоидов нейронов в головном мозге, но также через рецепторы иммунных клеток. Об этом сообщает журнал Brain, Behavior, and Immunity.Часто причиной боли является воспалительный процесс. В таких случаях иммунные клетки проникают в пораженную ткань. Немецкие ученые решили проверить, могут ли опиоиды действовать посредством иммунных клеток. В рамках исследования тестировались три различных опиоидных препарата в опытах с лабораторными мышами.Выяснилось, что при снижении числа иммунных клеток уменьшение невропатических болей происходило у животных слабее. А при повышении числа иммунных клеток эффект действия опиоидов снова улучшался. Однако это явление отмечается только в случае с иммунными клетками, имеющими рецепторы опиоидов.