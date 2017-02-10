Чрезмерное потребление заменителей сахара приводит к вздутию кишечника и поносу

Немецкие защитники безопасности потребителей призывают соблюдать меру в потреблении заменителей сахара.Ксилит давно известен в качестве заменителя тростникового или свекловичного сахара для больных сахарных диабетом. Большинство этих людей расплачиваются за собственное обжорство тяжелым метаболическим нарушением, но от сладкой жизни отказываться не собираются. Кроме того, заменителями сахара пользуются все больше людей, стремящихся вести здоровый образ жизни. Однако при этом многие забывают, что речь идет о таких же суррогатных продуктах, как и обычный сахар. Заменители сахара - совсем не безопасная альтернатива - сообщаетобъединение за права потребителей Баварии (VSB).Эксперты предупреждают от увлечения ксилитом и чрезмерных количеств его потребления. Ксилит действительно близок свекловичному сахару по сладости, будучи на 40% менее калорийным. В действительности процесс его производства никак не связан с березовым соком - его изготовляют из опилок и других растительных остатков. По своему химическому строению ксилит является многоатомным спиртом, окисляющимся до моносахарида.Единственное полезное свойство ксилита - способность подавлять рост бактерий в полости рта. Однако аналогично другим многоатомным спиртам (сорбит, маннит, мальтит, изомальтит) он вызывает вздутие кишечника и понос. Однако постепенно организм может привыкать к нему, и в этом случае можно добиться безопасного увеличения суточной дозировки ксилита до 150 г у взрослых и до 40 г для детей.