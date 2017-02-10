Немецкий эксперт советует, как вести себя сердечным больным на морозе

О фатальных последствиях мороза для сердечно-сосудистых больных предупредил немецкий эксперт.Вдыхаемый холодный воздух приводит к сужению кровеносных сосудов, что снижает кровоснабжение сердечной мышцы. Кроме того, повышается артериальное кровяное давление, что также говорит о большей нагрузке на сердце. В результате в сильный мороз развиваются приступы стенокардии и высок риск инфаркта миокарда.Профессор д.м.н. Томас Майнерц, председатель Правления Немецкого фонда сердца:“Если при длительной прогулке на холоде внезапно появляются боли, сдавливание или жжение в грудной клетке и одышка, это - предупреждающий сигнал. Необходимо срочно найти врача, который тщательно обследует сердце.”Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы при температуре ниже -10°C необходимо максимально ограничивать физическую активность на свежем воздухе, которая может привести к серьезным проблемам для сердца. Находясь на улице, закрывайте область носа и рта шарфом, чтобы немного согреть попадающий с легкие холодный воздух - советует профессор Майнерц.