Австрийские ученые сумели удешевить лечение аллергии с помощью хламидомонады Рейнгардта

С помощью генной инженерии ученые научили хламидомонаду производить аллергены пыльцы березы и амброзии.Для лечения аллергии применяют метод гипосенсибилизации, которая позволяет организму адаптироваться к аллергенам, реагировать на них менее остро или вообще перестать воспринимать их в качестве чужеродных веществ. Традиционный метод предполагает регулярное нанесение аллергенов на кожу или под язык. Ученые из Центра менеджмента Инсбрука и университета Зальцбурга (Австрия) предложили недорогой способ производства и более эффективное применение действующих веществ.В исследовании применялась водоросль хламидомонада Рейнгардта, которая оказалась более подходящей, чем общепринятые дрожжевые клетки. Ученые поставили себе задачу произвести аллергены березовой пыльцы и амброзии для применения в иммунотерапии.Методом генной инженерии приспособленные нуклеотидные последовательности генов были внедрены в ДНК водоросли - так удалось добиться производства всех необходимых аллергенов с ее помощью. В настоящее время проводятся эксперименты на подопытных животных, чтобы проверить возможности использования полученных веществ в иммунотерапии.