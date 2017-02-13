Для анализа на уровень сахара больше не нужна будет кровь

Американские исследователи из Университета Брауна создали прибор, который измеряет уровень сахара в крови бескровным способом.Разработчики пояснили, что технология основана на изучении взаимодействия электронов и фотонов света. Специалисты разработали прибор, который сможет определять уровень сахара в крови по образцу слюны. Несмотря на то, что концентрация глюкозы на несколько порядков ниже в слюне, чем в крови, прибор позволяет эффективно провести анализ. Он представляет собой миниатюрный биочип, который содержит тысячи плазмонных интерферометров. Они распознают в слюне молекулы биологических веществ (в частности, глюкозы).Медики считают появление такого устройства важным этапом в медицине, так как этот прибор избавит миллионы людей, страдающих сахарным диабетом, от необходимости ежедневно прокалывать себе палец, чтобы контролировать уровень сахара в крови.