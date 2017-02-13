Аспирин увеличивает выживаемость при раке кишечника

Прием аспирина на регулярной основе у пациентов с колоректальным раком позволяет существенно улучшить показатели выживаемости, а также в целом продлить жизнь – отмечают в своем новом исследовании американские ученые. Польза аспирина для раковых больных уже давно являлась объектом пристального внимания медиков. Однако ученые долгое время не могли понять, почему у одних людей эта польза наблюдается, а у других нет."Колоректальный рак является третьей ведущей причиной онкологической смертности в Соединенных Штатах, если рассматривать статистику смертности мужчин и женщин отдельно, и вторая ведущей причиной, если рассматривать эту статистику целиком," - приводят исследователи статистику Американского онкологического общества.Однако теперь после анализа данных по 964 пациентам с колоректальным раком, ученые из Института исследования рака Дана-Фарбер и в Бостоне обнаружили, что когда пациенты имели видоизмененную форма гена PIK3CA, то прием аспирина позволял им существенно улучшить выживаемость. Если человек имел стандартный вариант гена PIK3CA, то прием аспирина оказывался бесполезным.Согласно итоговому отчету по исследованию 97% пациентов с мутацией гена при приеме аспирина были живы спустя пять лет после начала исследования. Из числа людей, которые имели рак толстой кишки, а также указанную мутацию гена, но при этом не употребляли аспирин, только 76% были живы спустя пять лет после начала исследования.Пациенты, которые не имеют мутация PIK3CA, судя по всему, не могут извлечь никакой пользы от приема аспирина для подавления динамики распространения раковой опухоли. При этом сами исследователи советуют не торопиться с выводами."Хотя полученные результаты являются захватывающими и интригующими, они должны рассматриваться лишь как предварительные, поскольку наши выводы, очевидно, требуют проверки в расширенных исследованиях", - комментирует д-р Борис Паш (Boris Pasche), директор отдела гематологии/онкологии в Университете Алабама в Бирмингеме. Он также добавляет, что только лишь 66 пациентов, принимавших аспирин, имели мутации гена PIK3CA.Вместе с тем, лично он абсолютно убежден, что аспирин реально может помочь некоторым людям при колоректальном раке прожить на пару лет дольше. "Аспирин может стать одним из самых старых препаратов, которые будут использовать в качестве основного элемента целевой терапии в 21-ом веке ", - отмечает он.