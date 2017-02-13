Ультразвук, возможно, будут использовать для контрацепции

http://www.neboley.com.ua - Добавил wapster в категорию Контрацепция

Возможно, ультразвук в будущем будут использовать для мужской контрацепции, сообщили американские исследователи из университета Северной Каролины.

Ученые провели эксперимент на самцах грызунов. Оказалось, что воздействие высокочастотного ультразвукового прибора в течение двух 15-минутных сессий приводит к истощению зародышевых клеток в яичках. Самое главное, что этот процесс оказался обратимым, подчеркнули специалисты.

Эксперты пояснили, что у людей при концентрации сперматозоидов ниже 15 млн./мл появляется угроза бесплодия. По этой причине ученые попытаются выяснить, как долго сохраняется этот эффект и насколько безопасно использовать ультразвук при многократном воздействии.
Listis
24СМИ
LentaInform
СМИ2

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