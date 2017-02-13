Ультразвук, возможно, будут использовать для контрацепции
http://www.neboley.com.ua - Добавил wapster в категорию Контрацепция
Ученые провели эксперимент на самцах грызунов. Оказалось, что воздействие высокочастотного ультразвукового прибора в течение двух 15-минутных сессий приводит к истощению зародышевых клеток в яичках. Самое главное, что этот процесс оказался обратимым, подчеркнули специалисты.
Эксперты пояснили, что у людей при концентрации сперматозоидов ниже 15 млн./мл появляется угроза бесплодия. По этой причине ученые попытаются выяснить, как долго сохраняется этот эффект и насколько безопасно использовать ультразвук при многократном воздействии.
Listis
24СМИ
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий