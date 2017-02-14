В Лейпциге отмечена вспышка случаев заболевания корью

Эксперты предполагают, что инфекцию завезли из Румынии. Медицинские службы сообщают об участившихся случаях заболевания корью в Лейпциге. В течение месяца после регистрации первого случая зарегистрированы 30 заболевших, однако, настроения специалистов не вселяют оптимизма. Медики срочно просят жителей города уточнить свой прививочный статус.Как выяснилось, многие из поступавших больных не были привиты. Но и в целом ситуация с вакцинацией является не вполне благоприятной: в последние годы уровень постоянно падал. В ряде учреждений введен контроль паспортов вакцинации, чтобы избежать распространения болезни: три школы, детский сад и больница.Эксперты предполагают, что инфекцию завезли в Лейпциг из Румынии, в которой начиная с сентября 2016 г. наблюдается высокий всплеск заболеваемости корью. К настоящему времени заболели около 2,2 тыс. человек, 13 - умерли.