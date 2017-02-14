В Лейпциге отмечена вспышка случаев заболевания корью
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Как выяснилось, многие из поступавших больных не были привиты. Но и в целом ситуация с вакцинацией является не вполне благоприятной: в последние годы уровень постоянно падал. В ряде учреждений введен контроль паспортов вакцинации, чтобы избежать распространения болезни: три школы, детский сад и больница.
Эксперты предполагают, что инфекцию завезли в Лейпциг из Румынии, в которой начиная с сентября 2016 г. наблюдается высокий всплеск заболеваемости корью. К настоящему времени заболели около 2,2 тыс. человек, 13 - умерли.
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