Как обычные куриные яйца могут предупредить инсульт
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Сотрудники Мичиганского института Epidstat объяснили, что куриные яйца содержат много антиоксидантов, понижающих кислородное давление в клетках и подавляющих воспалительные процессы.Также этот продукт служит полноценным источником белка и других полезных веществ, которые предотвращают откладывание холестерина и благотворно влияют на сосуды и капилляры.
Все эти факторы сокращают вероятность нарушений мозгового кровообращения, положительно воздействуют на сердечную мышцу и не позволяют развиваться ишемической болезни.
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