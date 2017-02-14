Как обычные куриные яйца могут предупредить инсульт

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Регулярное употребление хотя бы одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12%.
Сотрудники Мичиганского института Epidstat объяснили, что куриные яйца содержат много антиоксидантов, понижающих кислородное давление в клетках и подавляющих воспалительные процессы.Также этот продукт служит полноценным источником белка и других полезных веществ, которые предотвращают откладывание холестерина и благотворно влияют на сосуды и капилляры.

Все эти факторы сокращают вероятность нарушений мозгового кровообращения, положительно воздействуют на сердечную мышцу и не позволяют развиваться ишемической болезни.
24СМИ
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