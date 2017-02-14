Беременным нельзя употреблять алкоголь даже в минимальных дозах

Известно, что употребление алкоголя негативно влияет на развитие эмбриона. Медики настоятельно рекомендуют женщинам в период беременности полностью отказаться от спиртных напитков, так как, по их мнению, безопасных доз не бывает в этом положении, сообщают британские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 992 женщины, принимавшие во время беременности алкоголь. Специалисты изучили медицинские данные испытуемых и их детей. Были изучены рост, вес, головные и лицевые особенности у младенцев. Исследователи установили, что самый высокий риск возникновения физических отклонений у детей был связан с пагубным влиянием алкоголя на эмбрион во 2-й половине 1-го триместра. Каждая дополнительная рюмка увеличивает риск на 12 - 25%. Употребление алкоголя в 3-м триместре беременности сказывалось на продолжительности родов, дополнили медики.Эксперты пришли к выводу, что в период беременности не существует безопасного порога для употребления спиртных напитков.