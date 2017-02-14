Гепатит С негативно влияет на клетки головного мозга

Вирус гепатита С может поражать клетки головного мозга, утверждают британские исследователи Бирмингемского университета.Ученые провели исследование, изучив образцы тканей головного мозга и печени, взятые у 10 больных, умерших от гепатита С. Оказалось, что в 40% образцов был обнаружен генетический материал вируса, который вызывает эту инфекцию. Также специалисты обнаружили части генома вируса в клетках внутренней оболочки стенки сосудов головного мозга. Эти клетки (эндотелий) являются элементом физиологического барьера, который защищает центральную нервную систему от микрооганизмов и токсинов, циркулирующих в крови.Эксперты пришли к выводу, что результаты исследования позволяют объяснить, почему больные гепатитом С ощущают симптомы, характерные для поражения центральной нервной системы. Также это показывает, что вирус гепатита С опасен не только для клеток печени, но и для других тканей организма.