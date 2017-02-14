Противозачаточные средства снижают болевые ощущения во время месячных

Оральные контрацептивы могут снизить болевые ощущения у женщин при месячных, утверждают шведские исследователи из Академии Сальгренска при Гетеборгском университете.По медицинской статистике, болями разной степени во время менструаций страдают 50-70% женщин, а 10% жалуются на очень интенсивные болевые ощущения. Ученые провели исследование, в котором приняли участие молодые женщины, страдающие от дисменореи (боли при месячных).Оказалось, что интенсивность болевых ощущений снижалась, если они начинали принимать противозачаточные таблетки.Эксперты рекомендуют женщинам, которые страдают от регулярных болей при месячных, обратиться к врачу для осмотра, так как болевые ощущения могут быть симптомом различных заболеваний – от эндометриоза, воспалительных заболеваний, до онкологии.