Исскуственные яички смогут вырабатывать сперму

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Калифорнийские ученые работают над созданием искусственных яичек, которые способны вырабатывать сперму. Это поможет медикам тщательно разобраться в причинах мужского бесплодия.

Как сообщили специалисты из клиники Турек, они заняты воссозданием процесса выработки спермы в трехмерной системе. Чтобы вырастить функционирующее яичко, они выращивают клетки, подпитывающие сперматозоиды, затем в них будут добавлены клетки спермы.

Согласно медицинской статистике, 15% пар страдают бесплодием. Когда ученые смогут получать на основе образцов спермы работоспособные сперматозоиды, это позволит бесплодным мужчинам зачать ребенка с помощью ЭКО.
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