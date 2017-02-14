Исскуственные яички смогут вырабатывать сперму

Калифорнийские ученые работают над созданием искусственных яичек, которые способны вырабатывать сперму. Это поможет медикам тщательно разобраться в причинах мужского бесплодия.Как сообщили специалисты из клиники Турек, они заняты воссозданием процесса выработки спермы в трехмерной системе. Чтобы вырастить функционирующее яичко, они выращивают клетки, подпитывающие сперматозоиды, затем в них будут добавлены клетки спермы.Согласно медицинской статистике, 15% пар страдают бесплодием. Когда ученые смогут получать на основе образцов спермы работоспособные сперматозоиды, это позволит бесплодным мужчинам зачать ребенка с помощью ЭКО.