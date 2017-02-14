Пациентам с диабетом 2 типа особо показаны бобовые
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У бобовых чрезвычайно низкий гликемический индекс - показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в вашем организме и преобразуется в глюкозу.
Доктор Дэвид Дженкинс вместе с коллегами специально протестировал бобовые на 121 пациенте с диабетом. Оказалось, предложенный рацион снижал риск болезней сердца на 0,8% (во многом за счет уменьшения давления).
Дженкинс рекомендует потреблять в день около 190 граммов бобовых. Своими соображениями он поделился в Archives of Internal Medicine. Правда, ученый не уточняет, насколько бобовые помогают противостоять прочим факторам риска болезней сердца и повышенного сахара.
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