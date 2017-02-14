Пациентам с диабетом 2 типа особо показаны бобовые. Бобовые помогают контролировать уровень сахара, снижая риск развития сердечно-сосудистых недугов, убеждены ученые из Университета Торонто.У бобовых чрезвычайно низкий гликемический индекс - показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в вашем организме и преобразуется в глюкозу.Доктор Дэвид Дженкинс вместе с коллегами специально протестировал бобовые на 121 пациенте с диабетом. Оказалось, предложенный рацион снижал риск болезней сердца на 0,8% (во многом за счет уменьшения давления).Дженкинс рекомендует потреблять в день около 190 граммов бобовых. Своими соображениями он поделился в Archives of Internal Medicine. Правда, ученый не уточняет, насколько бобовые помогают противостоять прочим факторам риска болезней сердца и повышенного сахара.