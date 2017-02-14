Острый гепатит: редкость

В последние годы острый гепатит С стал относительно редкой инфекцией. В повседневной клинической практике диагноз гепатита С устанавливают в основном на этапе уже сформированного хронического гепатита.Это обусловлено, с одной стороны, малосимптомной или асимптомной характеристикой острой фазы гепатита С, а с другой стороны — все еще не разработаны строго специфические диагностические тесты, позволяющие идентифицировать эту стадию и дифференцировать ее от хронической.Вопросы, касающиеся лечения острого гепатита С остаются актуальными и в настоящее время. Несмотря на то, что тактика ведения пациентов с острой фазой HCV инфекции широко обсуждалась и обсуждается, по крайней мере, с 1994 года, четкие схемы терапии не разработаны. Если ранее считалось, что начинать лечение необходимо как можно в более ранние сроки, то последние данные опровергают это утверждение.Не ясен вопрос, касающийся комбинированного лечения, и о целесообразности добавления рибавирина к интерферону-альфа. Однако, несомненно, что главная цель терапии острого гепатита С — это предупреждение его хронизации.