Выполнение нескольких задач может приводить к ослаблению самоконтроля и наоборот

В течение всего дня мы ведем внутренний диалог с собой, уговариваем себя подняться утром, не есть второй кусок торта. Этот внутренний голос "совести" требует больших ресурсов мозга, концентрации. Как показало изыскание, нередко приходится жертвовать в пользу выполнения других заданий.Среднестатистический человек в состоянии справляться с 4 умственными задачами, отмечает Моника Фолкнер из Университета Джонса Хопкинса. Многозадачность напрямую связана с рабочей памятью. Отталкиваясь от этого, Фолкнер решила выяснить, могут ли мысли о наркотиках у наркоманов негативно влиять на условные 4 ячейки в рабочей памяти.Для этого были приглашены шесть добровольцев, которые никогда не пробовали наркотики, и шесть человек, лечившихся от героиновой зависимости метадоном. Добровольцам показывали изображение - слово, иероглиф или узор. Через 6 секунд шло второе изображение. В течение тех шести секунд записывалась активность мозга. При этом, если вторая картинка соответствовала первой, нужно было нажать на кнопку.Так, бывшим наркоманам требовалось на несколько сотен миллисекунд больше, чтобы разобраться со второй картинкой. А в промежутке между картинками их мозг действовал особым образом: часть моторной коры, которая контролирует речь и самоанализ, работала особо активно, если первой картинкой было слово.Но активность падала до минимума, когда они пытались вспомнить первую картинку, являвшуюся иероглифом или узором. Получалось, им требовалось больше ресурсов мозга, чтобы вспомнить слова. Возможно, такие люди меньше полагаются на внутренний голос, фиксирующий слово в рабочей памяти. Еще регистрировалась повышенная активность в передней островковой доле. Она отвечает за отслеживание внутреннего состояния и связана с галлюцинациями в виде голосов.