В лечении онкологии врачи будут опираться на генетические особенности пациента

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Универсальные методы лечения онкологических заболеваний в скором времени будут заменены индивидуальными, считают американские исследователи.

На съезде Американского общества клинической онкологии, состоявшегося в Чикаго, было объявлено, что препараты для лечения онкологических заболеваний вскоре будут подбираться индивидуально, в зависимости от генетических особенностей пациента.

Специалисты в области онкологии и геномики рака считают, что это позволит значительно увеличить выживаемость больных раком людей.

Эксперты утверждают, что достижения в области изучения биологии рака позволят радикально изменить подход к лечению этой болезни.
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