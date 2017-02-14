В лечении онкологии врачи будут опираться на генетические особенности пациента
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На съезде Американского общества клинической онкологии, состоявшегося в Чикаго, было объявлено, что препараты для лечения онкологических заболеваний вскоре будут подбираться индивидуально, в зависимости от генетических особенностей пациента.
Специалисты в области онкологии и геномики рака считают, что это позволит значительно увеличить выживаемость больных раком людей.
Эксперты утверждают, что достижения в области изучения биологии рака позволят радикально изменить подход к лечению этой болезни.
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