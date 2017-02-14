Нейропатическая боль: что это, и как ее преодолеть

Возможно, термин «нейропатическая боль» кажется вам незнакомым. Если мы немного раскроем его и расскажем вам о болевых ощущениях, зуде и онемении кистей и стоп, которые усиливаются в ночные часы, возможно, эта тема покажется более близкой.Нейропатическая боль — расстройство, напоминающее электрический разряд. Ни с того ни с сего вы начинаете ощущать зуд и покалывание, которые могут исчезнуть через несколько недель.Впрочем, неприятные ощущения вскоре возвращаются и становятся интенсивнее. В некоторых случаях они оказываются настолько сильными, что не дают нам спать и лишают нас полноценного ночного отдыха.Нейропатическая боль встречается у 10% населения. Из-за неё у человека сильно снижается качество жизни. Также необходимо заметить, что эффективного лекарства, которое позволило бы полностью победить эту проблему раз и навсегда, до сих пор не существует.Это расстройство может сопровождаться и другими симптомами, о которых не стоит забывать.Если вам не понаслышке знакома эта проблема, мы рекомендуем обратиться к хорошему специалисту. Существует несколько различных терапевтических подходов. Врач сможет выбрать тот из них, который больше других учитывает твои индивидуальные особенности.Эксперты рассказали о нейропатической боли и объяснили, почему она имеет свойство усиливаться в ночные часы.Причины возникновения нейропатической болиНейропатическая боль возникает в результате небольших изменений в работе нервной системы. К этому расстройству предрасположены люди, страдающие хроническими болями.В некоторых случаях неприятные симптомы нейропатической боли объясняются патологиями спинного мозга.Также нейропатическая боль может быть связана с заболеваниями иммунной системы или нарушениями функций периферических нервов.Очень часто эта патология затрагивает тройничный нерв лица или межрёберный нерв.Это достаточно сложное расстройство. Было бы ошибкой считать его обычным онемением рук и ног.Только специалист способен поставить правильный диагноз с учётом всех имеющихся симптомов.Какими симптомами сопровождается нейропатическая боль?Нейропатическая боль является хронической. Как мы уже говорили в начале статьи, она появляется, отступает, но затем снова возвращается. Пациенты, страдающие этим расстройством, постоянно жалуются на то, что по ночам болевые ощущения становятся невыносимыми.Болевые ощущения при этом затрагивают не только стопы и кисти. В результате расстройства может измениться восприятие внешних воздействий всем телом человека, из-за чего даже лёгкое прикосновение вызывает боль.Почему боли усиливаются в ночные часы?Специалисты считают, что правильно диагностировать нейропатическую боль не так уж и просто. Это объясняется следующими причинами:Этот тип боли не имеет отношения ни к костям, ни к суставам. Речь идёт о нервах и нейроглиях, иными словами, чувствительности глиальных клеток.Эту боль невозможно успокоить при помощи обыкновенного аспирина. Очень часто пациенты отчаиваются найти лекарство, которое могло бы успокоить болевые ощущения.Постепенно пациенты теряют веру в успех лечения и у них отпускаются руки.Стоит отметить, что усиление болей в ночные часы обусловлено статичным положением человеческого тела. В течение дня мы постоянно находимся в движении, и нашему организму удаётся заглушить эти болезненные импульсы.Когда человек отдыхает и его тело неподвижно, электрические импульсы усиливаются. Мускулатура остаётся расслабленной, а неприятные ощущения сосредотачиваются главным образом в области конечностей — кистей рук и стоп ног.Таким образом, ночью тело человека становится сверхчувствительным. У пациентов возникает ощущение иголок по всему телу.Существует ли эффективное лечение нейропатической боли?Мы имеем дело с хронической болью. Это означает, что такие болевые ощущения, порой лишающие нас сна, отдыха и сил, будут сопровождать нас всю жизнь.Это не значит, что нужно сдаться и сидеть, сложа руки. Если вы столкнулись с этой проблемой, не отчаивайтесь и продолжайте поиск терапии, способной вернуть прежнюю жизнь.Эта борьба — личное дело каждого из нас. Это означает, что даже если вашему знакомому помогает определенное лечение, в вашем случае оно может оказаться неэффективным.Обратите внимание на следующие виды терапии, которые могут быть полезными:Лечение медицинскими препаратами. Лечение медицинскими препаратами не может гарантировать стопроцентного исчезновения нейропатической боли. Тем не менее, стоит попробовать различные лекарства, например, стероидные противовоспалительные препараты или другие медицинские средства, которые порекомендует лечащий врач.Физиотерапия: массаж, холодные и горячие компрессы. Это может принести хороший результат. Также вам может помочь и активная физиотерапия — физические упражнения.Хирургическое вмешательство. Медицинский специалист может рассмотреть возможность проведения хирургической операции, позволяющей отыскать проблемный участок, ликвидировать проблему и избавить вас от болей.Нейростимуляторы также дают надежду на восстановление высокого качества жизни пациента. Их функция заключается в том, что они посылают лёгкие электрические импульсы в эпидуральное пространство позвоночника.Таким образом, сильная боль уступает место лёгкому, практически неощутимому, покалыванию.Нейропатическая боль является достаточно сложным явлением и существует большое количество способов её лечения.Поэтому лучше всего не ограничиваться одним видом её лечения, а пробовать различные виды терапии. Это поможет вам отыскать вид лечения, лучше всего учитывающий ваши индивидуальные особенности. В результате вы сможете вернуться к активной и интересной жизни, в которой не будет места боли.