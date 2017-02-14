Женщинам можно есть во время родов, говорят специалисты

Большинству беременных женщин после начала родов разрешают есть только ледяную стружку. Медики боятся, что женщины подавятся. Кроме того, по мнению некоторых специалистов, употребление пищи может повлиять на анестезию при кесаревом сечении.Исследователи из Университета Томаса Джефферсона выяснили: женщинам можно давать нормальную пищу во время родов, и это не приведет к негативным последствиям. Ученые проанализировали данные 10 исследований с участием 3982 рожениц. Участницы рожали только одного ребенка без риска кесарева сечения.Исследование показало, что женщины, которым во время родов давали не только лед, рожали в среднем на 16 минут быстрее. Вероятность подавиться и риск рвоты под общей анестезией при этом не повышались.