Женщинам можно есть во время родов, говорят специалисты
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Исследователи из Университета Томаса Джефферсона выяснили: женщинам можно давать нормальную пищу во время родов, и это не приведет к негативным последствиям. Ученые проанализировали данные 10 исследований с участием 3982 рожениц. Участницы рожали только одного ребенка без риска кесарева сечения.
Исследование показало, что женщины, которым во время родов давали не только лед, рожали в среднем на 16 минут быстрее. Вероятность подавиться и риск рвоты под общей анестезией при этом не повышались.
24СМИ
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